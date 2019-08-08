Волейболистка Холомина получила травму во время матча ЧЕ по пляжному волейболу

Источник: AP 2019

В четверг Холомина в паре с Надеждой Макрогузовой потерпела поражение во встрече группы H от испанок Лилианы Фернандес и Эльсы Бакерисо (17:21, 4:21). В концовке матча Холомина повредила колено. После игры Фернандес и Бакерисо помогли россиянке добраться до бригады врачей, неся российскую спортсменку на руках.

Макрогузова и Холомина заняли второе место в группе, набрав пять очков. Российские волейболистки 9 августа сыграют в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала, соперницы россиянок определятся позднее. Фернандес и Бакерисо напрямую вышли в 1/8 финала, заняв первое место в группе.