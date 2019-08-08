Россияне Худяков и Величко завершили выступление на ЧЕ по пляжному волейболу

Источник: РИА "Новости"

Россияне уступили швейцарцам Нико Билеру и Марко Краттигеру со счетом 21:18, 18:21, 13:15. В другом матче группы F испанцы Пабло Эррера и Адриан Гавира обыграли итальянцев Энрико Росси и Адриана Карамбулу (21:16, 21:16).

Российская пара заняла последнее место в группе, набрав три очка. Напрямую в 1/8 финала вышли испанцы Эррера и Гавира. Итальянцы и швейцарцы дуэт сыграют за право выступить в 1/8 финала турнира в стыковых матчах.

Ранее россияне Руслан Быканов и Валерий Самодай также не сумели выйти из группы и завершили выступление на чемпионате Европы.