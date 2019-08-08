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14:23 (мск), источник: ТАСС

Россияне Худяков и Величко завершили выступление на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россияне Максим Худяков и Игорь Величко уступили в заключительном матче группы F на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне уступили швейцарцам Нико Билеру и Марко Краттигеру со счетом 21:18, 18:21, 13:15. В другом матче группы F испанцы Пабло Эррера и Адриан Гавира обыграли итальянцев Энрико Росси и Адриана Карамбулу (21:16, 21:16).

Российская пара заняла последнее место в группе, набрав три очка. Напрямую в 1/8 финала вышли испанцы Эррера и Гавира. Итальянцы и швейцарцы дуэт сыграют за право выступить в 1/8 финала турнира в стыковых матчах.

Ранее россияне Руслан Быканов и Валерий Самодай также не сумели выйти из группы и завершили выступление на чемпионате Европы.

На групповом этапе играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году — в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.

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