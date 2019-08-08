Фролова и Ганенко сыграют в «стыках» за выход в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

Россиянки уступили немкам Лауре Людвиг и Марграрете Козух со счетом 14:21, 18:21. В другом матче группы финкам Таре Лахти и Анниине Парккинен было засчитано техническое поражение, они должны были сыграть против швейцарок Йоаны Хайдрих и Аноук Верж-Депре.

Напрямую в 1/8 финала из группы В вышли немки, занявшие первое место, российская и швейцарская пары поборются за выход в 1/8 финала в стыковых матчах.