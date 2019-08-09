Россиянки Уколова и Бирлова вышли в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

Источник: РИА "Новости"

Соперницы россиянок по стыковому матчу за право сыграть в 1/8 финала — соотечественницы Надежда Макрогузова и Светлана Холомина — снялись с поединка из-за травмы Холоминой, которую она получила в заключительном матче группового этапа.

В 1/8 финала Уколова и Бирлова встретятся с итальянками Мартой Менегатти и Викторией Орси. Матч пройдет позднее в пятницу.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играют в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.