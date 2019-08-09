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12:46 (мск), источник: ТАСС

Россиянки Уколова и Бирлова вышли в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова без борьбы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Соперницы россиянок по стыковому матчу за право сыграть в 1/8 финала — соотечественницы Надежда Макрогузова и Светлана Холомина — снялись с поединка из-за травмы Холоминой, которую она получила в заключительном матче группового этапа.

В 1/8 финала Уколова и Бирлова встретятся с итальянками Мартой Менегатти и Викторией Орси. Матч пройдет позднее в пятницу.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играют в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году — в Сочи.

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