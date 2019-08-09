Россиянки Уколова и Бирлова не смогли выйти в ¼ финала ЧЕ по пляжному волейболу

Российские спортсменки проиграли итальянкам Марте Менегатти и Виктории Орси со счетом 21:17, 18:21, 13:15. В четвертьфинале турнира итальянки встретятся с испанками Лилианой Фернандес и Эльсой Бакерисо, которые в двух сетах победили представительниц Австрии Катарину Шутценхофер и Лену Плезиучниг (21:12, 21:19).

В женской части соревнований продолжает выступления одна российская пара — Мария Бочарова/Мария Воронина, которая позднее в пятницу в 1/8 финала сыграет с польским дуэтом Кинга Войташик/Катаржина Коциолек.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.