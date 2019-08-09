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15:40 (мск), источник: ТАСС

Россиянки Бочарова и Воронина не смогли выйти в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина проиграли в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу и завершили борьбу на турнире. Соревнования проходят в Москве.

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Источник: Reuters

Россиянки уступили Кинге Войташик и Катаржине Коциолек из Польши со счетом 21:18, 17:21, 13:15. В четвертьфинале польские волейболистки сыграют с голландками Йой Стюббе и Марлен ван Ирсел.

Все российские пары в женской части соревнований завершили выступление на турнире.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа, призовой фонд турнира составляет €100 тыс. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году — в Сочи.

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