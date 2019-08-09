Россиянки Бочарова и Воронина не смогли выйти в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу

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Россиянки уступили Кинге Войташик и Катаржине Коциолек из Польши со счетом 21:18, 17:21, 13:15. В четвертьфинале польские волейболистки сыграют с голландками Йой Стюббе и Марлен ван Ирсел.

Все российские пары в женской части соревнований завершили выступление на турнире.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.