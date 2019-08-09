Семенов и Лешуков вышли в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
Российский дуэт во втором раунде
За выход в полуфинал Семенов и Лешуков поспорят с итальянцами Паоло Николаи и Даниэле Лупо.
Мужские соревнования на чемпионате Европы завершатся 11 августа.