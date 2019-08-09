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9 августа, источник: Спорт РИА Новости

Семенов и Лешуков вышли в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Российский дуэт во втором раунде плей-офф одержал победу над голландской парой Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде со счетом 2−1 (14:21, 21:13, 15:12).

За выход в полуфинал Семенов и Лешуков поспорят с итальянцами Паоло Николаи и Даниэле Лупо.

Мужские соревнования на чемпионате Европы завершатся 11 августа.

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