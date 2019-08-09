Российские волейболисты победили мексиканцев в первом матче олимпийского отбора

Российская команда одержала победу в трех сетах (25:15, 25:11, 25:17). В другом матче группы Е команда Ирана переиграла сборную Кубы со счетом 3−2. Во втором туре россияне сыграют с кубинцами, сборная Ирана встретится с командой Мексики, обе встречи состоятся в субботу.
В турнирной таблице после первого тура лидирует российская команда (3 очка), второе место занимает сборная Ирана (2), третье — команда Кубы (1), четвертое — сборная Мексики (0).
Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Олимпийский турнир пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.
В июле мужская сборная России стала победителем Лиги наций. На Олимпийских играх в
Олимпийский отборочный турнир в