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9 августа, источник: ТАСС

Российские волейболисты победили мексиканцев в первом матче олимпийского отбора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Мексики в стартовом матче квалификационного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года. Встреча прошла в концертно-спортивном комплексе «Сибур-Арена», который вмещает 7120 зрителей.

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Российская команда одержала победу в трех сетах (25:15, 25:11, 25:17). В другом матче группы Е команда Ирана переиграла сборную Кубы со счетом 3−2. Во втором туре россияне сыграют с кубинцами, сборная Ирана встретится с командой Мексики, обе встречи состоятся в субботу.

В турнирной таблице после первого тура лидирует российская команда (3 очка), второе место занимает сборная Ирана (2), третье — команда Кубы (1), четвертое — сборная Мексики (0).

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять лицензий будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.

Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Олимпийский турнир пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.

В июле мужская сборная России стала победителем Лиги наций. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года россияне в матче за третье место уступили сборной США, на Играх в Лондоне 2012 года команда России одержала победу в турнире.

Олимпийский отборочный турнир в Санкт-Петербурге завершится 11 августа.

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