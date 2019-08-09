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9 августа, источник: Спорт РИА Новости

Михайлов недоволен настроем сборной России в матче с мексиканцами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболист сборной России Максим Михайлов сказал, что он недоволен настроем своей команды на матч олимпийского отборочного турнира против сборной Мексики.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу в Санкт-Петербурге российские волейболисты победили сборную Мексики со счетом 3−0 в своем стартовом матче квалификации на Олимпиаду-2020.

«Мне не совсем понравилась игра. Не удалось получить кураж, который можно получить от победы. Эту игру не стоит заносить в актив сборной России. Я недоволен в целом игрой, нашим настроем на этот матч. Видно было, что очень большая расслабленность, мы не радовались выигранным очкам. С другими соперниками будет тяжело играть с таким настроем. Главным сегодня был результат», — сказал Михайлов журналистам.

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