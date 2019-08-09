Михайлов недоволен настроем сборной России в матче с мексиканцами

«Мне не совсем понравилась игра. Не удалось получить кураж, который можно получить от победы. Эту игру не стоит заносить в актив сборной России. Я недоволен в целом игрой, нашим настроем на этот матч. Видно было, что очень большая расслабленность, мы не радовались выигранным очкам. С другими соперниками будет тяжело играть с таким настроем. Главным сегодня был результат», — сказал Михайлов журналистам.