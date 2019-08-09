Россия размялась. Польша и Франция скандалят

Источник: Спорт-Экспресс

Олимпийская квалификация. Мужчины

Россия — Мексика — 3:0 (25:15, 25:11, 25:17).

Р: Мусэрский (8), Волков (7), Михайлов (7), Вольвич (5), Бутько (5), Семышев (4) Воронков (4), Куркаев (4), Полетаев (3), Яковлев (1).

М: Варгас (9), Барахас (5), Дуартэ (3).

Перед матчем Россия получила сигнал: расслабляться не стоит. Вот Иран едва ли ждал большого сопротивления от Кубы, однако островитяне возьми, да выиграй первые два сета. Маруфу с компанией пришлось серьезно напрячься, чтобы переломить ход матча.

Нам такие неприятности были ни к чему. Нужно было сделать дело — и гулять смело. Важно было сразу начать с позиции силы. Хотя совсем уж недооценивать Мексику тоже не стоило. На чемпионате мира-2014 сет этой сборной наша команда как-никак отдала. Артем Вольвич, Дмитрий Мусэрский и Валентин Голубев, которые участвовали в той игре, прекрасно помнят об этом.

С составом все еще ничего не понятно

В пятницу из них в стартовом составе вышли двое. Мусэрский появился во втором сете. Состав вообще был любопытным. С самого начала, помимо Вольвича и Голубева, играли Максим Михайлов, Ильяс Куркаев, Дмитрий Волков, Александр Бутько и Федор Воронков. Очевидно, что Туомас Саммелвуо пока в поисках оптимальных сочетаний, но такую основу едва ли хоть кто-то ждал.

Накануне главный тренер сообщил, что капитаном на турнир назначен Кобзарь, но Игорь вышел только в третьем сете. Означает ли, что первым связующим будет Бутько? Если да, то почему капитанит Кобзарь? С чем связано непоявление на площадке Егор Клюки? Кто сейчас у нас основной диагональный: Михайлов или Полетаев?

Сам Саммелвуо объяснять свои решения по составу по ходу турнира не любит. Его универсальный ответ: я так вижу. Вот постфактум он может рассказать, чем руководствовался. Пока же у него свои задумки, и карты раньше времени раскрывать он не хочет.

Если говорить о сегодняшней статистике, то привычно хорош был Михайлов. У Макса в атаке 78% (7 из 9). Царил у сетки Мусэрский. Уверенно вел игру и классно подавал Бутько. В принципе, цифры на приеме и в нападении у всех на уровне. Очки, кстати, набирали вообще все, кто выходил, за исключением Кобзаря.

Единственный, кто может быть недоволен собой — Воронков. Федор атаковал чаще всех, но из 14 его попыток только пять оказались результативными. Никакой трагедии в этом нет, пусть такие дни лучше приходятся на слабых соперников, чем на ответственные матчи.

Хитрость Хейнена

Каждый следующий матч у России должен быть сложнее. При этом наша сборная не стала включать околоспортивные игры, как, например, Польша.

В Гданьске, где за олимпийскую путевку помимо хозяев рубятся Франция, Словения и Тунис, бушуют страсти. Поляки обошлись с главными конкурентами максимально негостеприимно. В пятницу поздно вечером (20:30) французам играть с крепкими словенцами, а в субботу уже в 15:00 — с польской сборной. Вроде бы лично Витал Хейнен, тренер действующих чемпионов мира, составлял такое расписание.

Французы обвиняют Польшу в неспортивном поведении, а та и не пытается спорить.

— Да, наш календарь лучше, чем у французов, но это совершенно нормально, — объяснил порталу Sportowe Fakty Хейнен. — Думаете, если бы мы играли во Франции, нам сделали удобный график? Это работает так: когда играешь в гостях — жалуешься, когда играешь дома — говоришь, что все нормально.