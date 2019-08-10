Лешуков и Семенов вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу

Источник: РИА "Новости"

Россияне одержали победу со счетом 21:17, 22:20. В полуфинале они сыграют с австрийцами Мартином Эрмакорой и Морицем Приштауц-Тельсниггом, которые в четвертьфинале оказались сильнее чехов Ондрея Перусца и Дэвида Швайнера (23:21, 21:18).

Полуфиналы турнира, финальная встреча и матч за третье место пройдут в воскресенье. Остальные российские пары в мужских и женских соревнованиях уже завершили борьбу на турнире.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Лучшим результатом российских волейболистов на первенстве Европы являются серебряные медали, которые завоевали Вячеслав Красильников и Семенов в 2016 году. У женщин лучший результат показали Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, ставшие серебряными призерами в 2015 году.