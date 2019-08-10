Волейболисты сборной Ирана победили Мексику в олимпийском отборе

Матч группы Е, прошедший на «Сибур Арене», завершился со счетом 3−0 (25:18, 25:21, 27:25) в пользу иранской команды.

Позднее в этот день сборная России в рамках группы Е сыграет с командой Кубы. Победитель группы получит путевку на Олимпиаду-2020, у остальных команд будет возможность квалифицироваться на Игры на континентальных отборочных турнирах в январе.