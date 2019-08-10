Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.08
Дижон
Сент-Этьен
12
Футбол. Зарубежный
10.08
Ницца
Амьен
21
Футбол. Зарубежный
10.08
Монпелье
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
10.08
Анже
Бордо
31
Футбол. Зарубежный
10.08
Брест
Тулуза
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
31
Футбол. Премьер-лига
10.08
Краснодар
Рубин
10
Футбол. Премьер-лига
10.08
Динамо
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
10.08
Армавир
Чайка
21
Футбол. Зарубежный
10.08
Марсель
Реймс
02
Футбол. Первый дивизион
10.08
Авангард К
Спартак-2
22
Футбол. Первый дивизион
10.08
Химки
Краснодар-2
30
Футбол. Первый дивизион
10.08
Мордовия
Балтика
03
Футбол. Первый дивизион
10.08
Нижний Новгород
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
10.08
Текстильщик
Шинник
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Кристал Пэлас
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
10.08
Бернли
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
10.08
Уотфорд
Брайтон & Хоув
03
Футбол. Первый дивизион
10.08
Томь
Ротор
01
Футбол. Зарубежный
10.08
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
05
Футбол. Премьер-лига
10.08
Оренбург
Тамбов
22
Футбол. Первый дивизион
10.08
Енисей
Нефтехимик
22
Все события
Фоторепортажи
23Рецепт побед Валерия Газзаева
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
10 августа, источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной Ирана победили Мексику в олимпийском отборе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболисты сборной Ирана обыграли команду Мексики в матче олимпийского отборочного турнира в Санкт-Петербурге.

Наверх

Матч группы Е, прошедший на «Сибур Арене», завершился со счетом 3−0 (25:18, 25:21, 27:25) в пользу иранской команды.

Позднее в этот день сборная России в рамках группы Е сыграет с командой Кубы. Победитель группы получит путевку на Олимпиаду-2020, у остальных команд будет возможность квалифицироваться на Игры на континентальных отборочных турнирах в январе.

 Роскошная и требовательная подруга Пауло Дибалы (фото)
Тайсон признался, что использовал мочу своих детей для допинг-тестов
У Дзюбы гол плюс пас. «Зенит» победил «Динамо»
Россия выиграла у Канады в финале Кубка Глинки/Гретцки
Сборная колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ
«Краснодар» целый тайм играл вдесятером, но победил «Рубин»
Четырьмя матчами в воскресенье продолжится пятый тур РПЛ
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Дубль Фамейе принес «Оренбургу» ничью в матче с «Тамбовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь