Испанки Фернандес и Бакерисо завоевали бронзовые медали ЧЕ по пляжному волейболу

Испанки переиграли швейцарок Йоану Хайдрих и Аноук Верж-Депре со счетом 13:21, 21:15, 21:19. Позднее в субботу в финальном матче встретятся польские спортсменки Кинга Войтасик и Катажина Коцёлек с Тиной Граудиной и Анастасией Кравченковой из Латвии.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Среди российских пар лучший результат в женском разряде показали Мария Бочарова и Мария Воронина, а также Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, которые выбыли из турнира на стадии 1/8 финала. Лучший результат россиянок на чемпионатах Европы в истории также на счету Бирловой и Уколовой, которые стали серебряными призерами в 2015 году.