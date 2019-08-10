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10 августа, источник: ТАСС

Российские волейболисты победили кубинцев во втором матче олимпийского отбора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу переиграла кубинцев во втором матче квалификационного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года. Встреча прошла в концертно-спортивном комплексе «Сибур-Арена», который вмещает 7120 зрителей.

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Источник: AFP 2019

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:18, 26:24, 27:25) в пользу российской команды. В другом матче группы Е команда Ирана переиграла сборную Мексики со счетом 3−0. В заключительном туре россияне сыграют с иранцами, победитель встречи с любым счетом по сетам получит олимпийскую лицензию. Сборная Кубы встретится с командой Мексики, обе встречи состоятся в воскресенье.

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В турнирной таблице после второго тура лидирует российская команда (6 очков), второе место занимает сборная Ирана (5), третье — команда Кубы (1), четвертое — сборная Мексики (0).

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять лицензий будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года. Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Олимпийский турнир пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.

В июле мужская сборная России стала победителем Лиги наций во второй раз подряд. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро россияне в матче за третье место уступили сборной США, на Играх в Лондоне 2012 года команда России одержала победу в турнире.

Олимпийский отборочный турнир в Санкт-Петербурге завершится 11 августа.

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