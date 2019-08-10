Саммельвуо: Российским волейболистам важно восстановиться перед матчем с иранцами

Источник: AFP 2019

В субботу подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли у кубинцев в матче второго тура отборочного турнира к Олимпийским играм со счетом 3−0 (25:18, 26:24, 27:25).

«Нам важно освободить голову и восстановиться, — сказал Саммельвуо. — Никогда не говорю, что доволен игрой, мы всегда можем играть лучше. Не нужно придумывать ничего особенного, чтобы обыграть Иран. Просто нужно сыграть на свой максимум».

«Матч с кубинцами был непростым, — отметил тренер. — Не буду оценивать нашу игру. Но вот у кубинцев иногда летела подача, были эйсы. Были и у нас неплохие моменты».