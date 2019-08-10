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10 августа, источник: ТАСС

Сыграть на максимуме. Волейболисты сборной России в шаге от Олимпиады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Волейболисты сборной России выиграли у кубинцев во втором матче квалификационного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года. Встреча прошла в концертно-спортивном комплексе «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3−0 (25:18, 26:24, 27:25) в пользу российской команды.

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Источник: РИА "Новости"

В другом матче группы Е команда Ирана переиграла сборную Мексики со счетом 3−0.

Кубинцы не сразу вошли в игру, уступив в первом сете. Однако номинальные гости оказали сопротивление российской команде во втором и третьем сетах. Основным элементом набора очков у сборной Кубы стала подача, с которой не всегда удавалось справляться подопечным Туомаса Саммельвуо.

Сборная России, имея преимущество по игре и глубине состава, завершила матч, не проиграв ни одного сета.

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Своя игра

Волейболистам сборной России не нужно ничего выдумывать для победы в заключительном матче отбора против команды Ирана, заявил ТАСС главный тренер российской команды Туомас Саммельвуо.

«Нам важно освободить голову и восстановиться, — сказал Саммельвуо. — Никогда не говорю, что доволен игрой, мы всегда можем играть лучше. Не нужно придумывать ничего особенного, чтобы обыграть Иран. Просто нужно сыграть на свой максимум».

Игрок российской команды Егор Клюка добавил, что в матче с иранцами не должно быть недооценки.

«Это уже наш третий скрытый финал, — сказал Клюка. — Недооценки никакой нет, просто у соперников иногда идет игра. С Ираном нам необходимо удерживать преимущество, не расслабляться и не упускать его».

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Решающий матч

В турнирной таблице после второго тура лидирует российская команда (6 очков), второе место занимает сборная Ирана (5), третье — команда Кубы (1), четвертое — сборная Мексики (0). В заключительном туре россияне сыграют с иранцами, победитель встречи с любым счетом получит олимпийскую лицензию. Сборная Кубы встретится с командой Мексики, обе встречи состоятся в воскресенье.

Стоит отметить, что сборная Ирана проводила на турнире достаточно сложные матчи, первый из которых был пятисетовым.

Сборная России уже играла с командой Ирана в этом году и уступила в июне на групповом этапе Лиги наций (0−3).

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять лицензий будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.

Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Олимпийский турнир пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.

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