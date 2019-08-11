Россияне Лешуков и Семенов сыграют с норвежцами в финале ЧЕ по пляжному волейболу

В полуфинальном матче россияне обыграли австрийцев Мартина Эрмакору и Морица Пристауца-Тельснигга со счетом 21:17, 21:16. В финале Семенов и Лешуков встретятся с действующими чемпионами Европы из Норвегии Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.

Финальная встреча пройдет в воскресенье позднее (начало — 19:00 мск).

Польские спортсмены Бартош Лосяк и Петр Кантор снялись с турнира из-за травмы ноги Кантора, которую волейболист получил ранее в воскресенье во второй партии полуфинального матча против Мола и Сёрума (24:22, 17:21, 9:15), и не примут участие в матче за третье место. Таким образом, бронзовые награды чемпионата Европы достались Эрмакоре и Пристауцу-Тельсниггу.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Российские волейболисты по разу становились серебряными и бронзовыми призерами европейского первенства. В 2008 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский завоевали бронзу, в 2016-м Вячеслав Красильников и Семенов — серебро.