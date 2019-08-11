Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.08
ПСЖ
Ним
30
Футбол. Премьер-лига
11.08
Ахмат
Спартак
13
Футбол. Премьер-лига
11.08
ЦСКА
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
11.08
Манчестер Юнайтед
Челси
40
Футбол. Зарубежный
11.08
Страсбур
Метц
11
Футбол. Премьер-лига
11.08
Локомотив
Урал
40
Футбол. Зарубежный
11.08
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
11.08
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
11.08
Лилль
Нант
21
Футбол. Премьер-лига
11.08
Арсенал Т
Уфа
10
Все события
Фоторепортажи
9Понсе — первый после Самедова
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
11 августа, источник: ТАСС

Россияне Лешуков и Семенов сыграют с норвежцами в финале ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве.

Наверх

В полуфинальном матче россияне обыграли австрийцев Мартина Эрмакору и Морица Пристауца-Тельснигга со счетом 21:17, 21:16. В финале Семенов и Лешуков встретятся с действующими чемпионами Европы из Норвегии Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.

Финальная встреча пройдет в воскресенье позднее (начало — 19:00 мск).

Польские спортсмены Бартош Лосяк и Петр Кантор снялись с турнира из-за травмы ноги Кантора, которую волейболист получил ранее в воскресенье во второй партии полуфинального матча против Мола и Сёрума (24:22, 17:21, 9:15), и не примут участие в матче за третье место. Таким образом, бронзовые награды чемпионата Европы достались Эрмакоре и Пристауцу-Тельсниггу.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Российские волейболисты по разу становились серебряными и бронзовыми призерами европейского первенства. В 2008 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский завоевали бронзу, в 2016-м Вячеслав Красильников и Семенов — серебро.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа, призовой фонд турнира составляет €100 тыс. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году — в Сочи.

 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Кровавая ничья ЦСКА. В матче с «Сочи» Чалову разбили нос
Первый матч Лэмпарда – катастрофа! «МЮ» разгромил «Челси»
«Спартак» показал в деле звездных новичков. А лучшим стал Бакаев
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче 5-го тура чемпионата России
Кокорин объяснил свой смех в зале суда
Месси может пропустить начало сезона в чемпионате Испании
ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь