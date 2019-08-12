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08:46 (мск), источник: ТАСС

Лешуков и Семенов проиграли норвежцам в финале ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов уступили в финале чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования завершились в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса «Лужники».

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Источник: РИА "Новости"

Россияне уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счетом 12:21, 18:21. Бронзовые награды чемпионата Европы достались австрийцам Мартину Эрмакоре и Морицу Пристауцу-Тельсниггу, так как польские спортсмены Бартош Лосяк и Петр Кантор снялись с турнира из-за травмы ноги Кантора, которую спортсмен получил ранее в воскресенье во второй партии полуфинального матча против Мола и Сёрума (24:22, 17:21, 9:15).

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Мол и Сёрум выиграли чемпионат Европы второй раз подряд.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. До этого турнира российские волейболисты по разу становились серебряными и бронзовыми призерами европейского первенства. В 2008 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский завоевали бронзу, в 2016-м Вячеслав Красильников и Семенов — серебро.

Призовой фонд чемпионата Европы составил €100 тыс. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году — в Сочи.

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