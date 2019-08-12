Лешуков и Семенов проиграли норвежцам в финале ЧЕ по пляжному волейболу

Источник: РИА "Новости"

Россияне уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счетом 12:21, 18:21. Бронзовые награды чемпионата Европы достались австрийцам Мартину Эрмакоре и Морицу Пристауцу-Тельсниггу, так как польские спортсмены Бартош Лосяк и Петр Кантор снялись с турнира из-за травмы ноги Кантора, которую спортсмен получил ранее в воскресенье во второй партии полуфинального матча против Мола и Сёрума (24:22, 17:21, 9:15).

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Мол и Сёрум выиграли чемпионат Европы второй раз подряд.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. До этого турнира российские волейболисты по разу становились серебряными и бронзовыми призерами европейского первенства. В 2008 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский завоевали бронзу, в 2016-м Вячеслав Красильников и Семенов — серебро.