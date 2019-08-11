Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио

Источник: РИА "Новости"

Квалификационный турнир прошел 9—11 августа на петербургской «Сибур Арене». Российские волейболисты выиграли все три матча и заняли первое место в группе Е.

Размялись на сборной Мексики

Сборная России в преддверии олимпийской квалификации набрала хороший игровой тонус. Сначала команда Туомаса Саммелвуо ударно провела Лигу наций, выиграв ее несколько обновленным составом по сравнению с прошлым сезоном. А незадолго до старта турнира в Санкт-Петербурге российские волейболисты дважды всухую победили команду Австралии в товарищеских матчах.

Опытные Дмитрий Мусэрский, Максим Михайлов, Александр Бутько и Артем Вольвич пропускали Лигу наций, и в первом же матче отбора против мексиканцев Саммелвуо дал им почувствовать игровой ритм. В этой встрече тренер сборной России вообще задействовал 13 из 14 волейболистов (не играл только Егор Клюка), благо уровень мексиканской команды позволял активно ротировать состав. В результате сборная России ожидаемо разгромила аутсайдера группы.

Тем не менее Михайлов критично оценил игру своей команды. «Мне не совсем понравилась игра. Не удалось получить кураж, который можно получить от победы. Эту игру не стоит заносить в актив сборной России. Я недоволен в целом игрой, нашим настроем на этот матч. Видно было, что очень большая расслабленность, мы не радовались выигранным очкам. С другими соперниками будет тяжело играть с таким настроем. Главным сегодня был результат», — отметил волейболист.

Иран повержен, есть путевка на Олимпиаду!

Во втором матче с кубинцами Саммелвуо уже не стал тасовать состав. Первые два сета его команда играла следующим составом: Кобзарь, Яковлев, Волков, Полетаев, Клюка, Куркаев, Голубев. А в третьей партии Куркаева сменил Мусэрский. Встреча получилась намного более напряженной, чем с мексиканцами, тем не менее сборная России вновь одержала победу в трех сетах.

Третий матч против команды Ирана должен был определить в группе Е обладателя путевки на Олимпиаду. Обе сборные подошли к этой встрече с двумя победами. Начало матча прошло в упорной борьбе, соперники шли вровень. В одном из эпизодов страсти накалились до такой степени, что один из игроков сборной Ирана получил желтую карточку за споры с арбитром. К концу сета российская сборная добилась значительного преимущества (25:19), а почти половину очков команде принесли Полетаев и Клюка.

На старте второй партии иранцы завладели инициативой и вырвались вперед на три очка (13:10). Российские волейболисты уверенно отыграли отставание и в концовке имели три сетбола. Сборная Ирана отыграла два сетбола, но на большее их не хватило — 25:23 в пользу команды Саммелвуо.