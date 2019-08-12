Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо: Волейбол — это не работа, это страсть

Источник: AFP 2019

Финский специалист Туомас Саммельвуо работает в российском волейболе уже два года. За это время он успел стать чемпионом страны с кемеровским «Кузбассом». В минувшие выходные 43-летний тренер вывел мужскую сборную России на Олимпийские игры в Токио. При этом подопечные Саммельвуо разгромили сборные Мексики, Кубы и Ирана, не проиграв ни одного сета в трех матчах.

По завершении олимпийского отборочного турнира Саммельвуо ответил на вопросы корреспондента ТАСС и рассказал о доверии к профессионализму российских игроков, своих чувствах по отношению к России, а также задачах на Игры-2020.

— За все время, что вы живете и работаете в России, это был самый напряженный период?

— Напряжение? Что это? Я не знаю такого слова (смеется).

— Это мы уже поняли. А если серьезно?

— Если серьезно, то тренер всегда находится под прессом, от него всегда требуется результат. И не важно, в клубе ты работаешь или в сборной. Но работать с такой командой, как сборная России, — это мечта. Я не думаю, что от этого может быть какое-то напряжение. Только удовольствие!

— То есть вас не беспокоит, что вы начали меньше отдыхать и меньше спать из-за второй работы (Саммельвуо также работает в кемеровском «Кузбассе» — прим. ТАСС)?

— Я люблю это! Это не работа, это страсть. И работать с такими игроками и в таких условиях — это самое настоящее счастье. Конечно, на мне есть давление за результат. Но это в спорте всегда и везде. Честно говоря, я не думаю об этом, это нормально.

— Вы начинали выступление в Лиге наций с молодой командой. Сейчас в сборную приехали олимпийские чемпионы Дмитрий Мусэрский, Александр Бутько, Максим Михайлов. Как с ними работается?

— Они просто отличные игроки и хорошие люди! Они принимают все требования и работают на полную! Все они активно поддерживают команду и создают командный дух.

— Много говорилось о том, что вы хотели бы видеть в сборной Алексея Вербова. Есть такое желание?

— Пока я не так много думаю об этом. На самом деле, это больше вопрос самого Алексея. Ему необходимо определиться, будет ли он полноценно работать как тренер или же еще готов быть игроком. Если он будет в своей идеальной форме и будет готов, то это очень хороший кандидат для сборной. Но пока есть этот вопрос, и он не решен. Сейчас у нас еще есть задачи и соревнования, чемпионат Европы и Кубок мира. Вот завершится сезон, там посмотрим.

— Россия будет традиционным фаворитом в борьбе за медали на Олимпийских играх в Токио. Кто еще кроме нас может претендовать на награды?

— Олимпийские игры только через год. Так далеко я не смотрю. У нас будет время поработать, посмотреть, причем не только на себя, но и на потенциальных соперников. Но это вопросы, которые волнуют всех остальных. У нас же одна задача — работать.

— Сколько же у вас сейчас будет свободного времени, чтобы отдохнуть?

— Всего две недели, и снова в работу. Мы соберемся со сборной и продолжим работать, готовиться.

— Ну, хотя бы две недели отпуск…

— Да, сейчас можно освободить мысли и радоваться нашему результату. Отметим чуть-чуть.

— Все-таки позволите себе и игрокам?

— Ну конечно! Правильно отмечать тоже нужно уметь! Иногда. (Смеется.).

— Кубок мира будет хорошей подготовкой к Олимпиаде (турнир пройдет в Японии с 1 по 15 октября — прим. ТАСС)?

— Да, конечно. На этом же континенте пройдут Олимпийские игры. Поэтому у нас будет возможность посмотреть и оценить наши возможности.

— Кто самый веселый игрок в сборной России?

— Сложный вопрос! (Смеется.) Честно скажу, не знаю. Я стараюсь не мешать ребятам в раздевалке, там всегда хорошая и позитивная атмосфера. Все стараются, чтобы было именно так. Они хорошо живут вместе, и мне это очень нравится.

— Лишь бы с весельем не перестарались…

— Это верно. Должно быть место и веселью, и серьезности, и настрою. Атмосферу в нашей команде я бы охарактеризовал двумя словами: доверие и уважение. Когда эта команда работает на тренировках, там нет веселья — работа идет очень серьезная. Но в свободное время можно и отдохнуть.

— Слышал, что вы хотите получить российское гражданство…

— Это конфиденциальная информация.

— Вы чувствуете себя в России иностранцем или уже нет?

— Я вообще не задумываюсь над тем, иностранец я или россиянин. Мне просто очень хорошо здесь. Я очень рад быть в России!