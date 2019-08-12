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14:31 (мск), источник: ТАСС

Голодец поздравила мужскую сборную России по волейболу с выходом на Олимпиаду-2020

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец поздравила сборную России по волейболу с выходом на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом она заявила журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Российские волейболисты в воскресенье обыграли в заключительном матче олимпийского квалификационного турнира команду Ирана со счетом 3−0 и обеспечили себе участие на Играх в Токио.

«Поздравляю сборную России по волейболу с выходом на Олимпийские игры 2020 года. Сборная России продемонстрировала уверенную игру в интерконтинентальном отборе и одержала блестящую победу в трех партиях над сильным соперником, сборной Ирана. Наши игроки продемонстрировали стабильную слаженную командную игру и волевые качества. Желаю успеха нашим спортсменам на Олимпиаде».

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