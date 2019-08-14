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14 августа, источник: ТАСС

Три женские российские пары завершили борьбу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Три женские российские пары не смогли пробиться во второй квалификационный раунд на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в «Лужниках».

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Источник: AP 2019

Елизавета Зайончковская и Валерия Левшина в первом раунде квалификации уступили финкам Риикке Лехтонен и Ниине Ахтиайнен со счетом 14:21, 19:21. Анастасия Фролова и Александра Ганенко проиграли Варапатсорн Радаронг и Ханитте Хонгпак из Таиланда — 23:21, 19:21, 12:15. Екатерина Сырцева и Анастасия Моисеева уступили спортсменкам из Польши Мартине Клоде и Агате Цейновы — 27:29, 21:19, 8:15.

В московском этапе Мирового тура принимают участие 50 женских дуэтов. Восемь победителей квалификационного раунда сыграют в основной сетке турнира. Участники основного раунда будут поделены на восемь групп по четыре паре в каждой, победители групп выйдут напрямую в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала.

В групповом раунде турнира выступят три российские пары — Екатерина Бирлова / Евгения Уколова, Мария Бочарова / Мария Воронина и Ксения Дабижа / Дарья Рудых.

Турнир завершится 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.

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