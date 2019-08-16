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16 августа, источник: ТАСС

Путин и Медведев осмотрели волейбольный комплекс в Анапе

АНАПА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в пятницу ознакомились со спортивной инфраструктурой комплекса «Волей град» в Анапе и посмотрели, как тренируются спортсмены. Глава государства прибыл на территорию комплекса на вертолете. Здесь его ждал председатель правительства, с которым они вместе прошлись по спортивным объектам.

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Источник: AP 2019

Пояснения Путину и Медведеву давал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который сам активно играет в волейбол и возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации по этому виду спорта.

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Президенты и премьер-министр посмотрели, в частности, пляжный стадион, где в это время тренировались спортсменки молодежной сборной РФ по пляжному волейболу разных возрастных категорий. В беседе с почетными гостями их тренер отметил, что в «Волей граде» созданы «шикарные условия». «Лучше базы, я думаю, что и в Европе нет», — сказал тренер.

Также Путин и Медведев в сопровождении Патрушева посмотрели разные крытые залы, в одном из которых тренировались детские команды, в другом — спортсмены одной из молодежных сборных, готовящиеся к Чемпионату мира в Тунисе. «Красивый вид спорта, зрелищный», — прокомментировал Путин игру волейболистов. Также президент и премьер осмотрели тренажерные залы, спортивные площадки под открытым небом, учебные помещения Академии волейбола, бассейн и территорию, где находятся гостиничные корпуса для спортсменов. В завершение они зашли в расположенный на территории спорткомплекса Храм святителя Николая Чудотворца.

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