Путин и Медведев осмотрели волейбольный комплекс в Анапе
АНАПА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вместе с
АНАПА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вместе с
Пояснения Путину и Медведеву давал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который сам активно играет в волейбол и возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации по этому виду спорта.
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Также Путин и Медведев в сопровождении Патрушева посмотрели разные крытые залы, в одном из которых тренировались детские команды, в другом — спортсмены одной из молодежных сборных, готовящиеся к Чемпионату мира в Тунисе. «Красивый вид спорта, зрелищный», — прокомментировал Путин игру волейболистов. Также президент и премьер осмотрели тренажерные залы, спортивные площадки под открытым небом, учебные помещения Академии волейбола, бассейн и территорию, где находятся гостиничные корпуса для спортсменов. В завершение они зашли в расположенный на территории спорткомплекса Храм святителя Николая Чудотворца.