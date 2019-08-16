Путин и Медведев осмотрели волейбольный комплекс в Анапе

Источник: AP 2019

Пояснения Путину и Медведеву давал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который сам активно играет в волейбол и возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации по этому виду спорта.

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Президенты и премьер-министр посмотрели, в частности, пляжный стадион, где в это время тренировались спортсменки молодежной сборной РФ по пляжному волейболу разных возрастных категорий. В беседе с почетными гостями их тренер отметил, что в «Волей граде» созданы «шикарные условия». «Лучше базы, я думаю, что и в Европе нет», — сказал тренер.