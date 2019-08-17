ВФВ предложила FIVB отстранить Бузато за некорректный жест на два матча

Источник: РИА "Новости"

Ранее Федерация волейбола Южной Кореи подала жалобу на Бузато за жест, в котором корейцы увидели проявление расизма. Российские волейболистки обыграли кореянок (3−2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020 в Токио и завоевали лицензию на Игры. На фотографии, где запечатлен Бузато после игры, тренер показал жест, изображающий узкие глаза. Позднее Бузато заявил РИА Новости, что своим жестом он лишь праздновал выход команды на Олимпиаду и ни в коем случае не хотел оскорбить сборную Южной Кореи.

«FIVB открыла дело в отношении Сержио Бузато. 20 августа дисциплинарная комиссия примет решение по нему. Я не знаю, как FIVB отнесется к этому случаю. Мы надеемся, что примут наше предложение — дисквалификация тренера на две следующие официальные игры сборной России», — сказал Яременко по телефону.

В пресс-службе FIVB также подтвердили факт дисциплинарного дела в отношении тренера женской сборной России.