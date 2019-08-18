Казахстанские волейболистки стартовали с победы на чемпионате Азии

В первом матче сборная Казахстана встречалась с Австралией и одержала уверенную победу со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:21).

Стоит отметить, что казахстанки попали в группу В, где также выступают Япония, Австралия и Индия. В следующем матче Казахстану предстоит встреча с Японией. Он состоится завтра, 19 августа. Континентальное первенство продлится до 25 августа.