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19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самойлов и Шмединьш стали победителями этапа Мирового тура в Москве

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Латвийский дуэт Александр Самойлов/Янис Шмединьш стал победителем этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

В финале Самойлов и Шмединьш победили бразильскую пару Алисон/Альваро Фильо — 21:12, 21:16.

Третье место заняли немцы Юлиус Толе и Клеменс Уиклер.

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