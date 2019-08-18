Самойлов и Шмединьш стали победителями этапа Мирового тура в Москве

Самойлов и Шмединьш стали победителями этапа Мирового тура в Москве

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Латвийский дуэт Александр Самойлов/Янис Шмединьш стал победителем этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.