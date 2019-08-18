Самойлов и Шмединьш стали победителями этапа Мирового тура в Москве
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Латвийский дуэт Александр Самойлов/Янис Шмединьш стал победителем этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Латвийский дуэт Александр Самойлов/Янис Шмединьш стал победителем этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.
В финале Самойлов и Шмединьш победили бразильскую пару Алисон/Альваро Фильо — 21:12, 21:16.
Третье место заняли немцы Юлиус Толе и Клеменс Уиклер.