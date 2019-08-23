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23 августа, источник: Спорт-Экспресс

Воронкова устроила «расстрел». Россия победила на старте чемпионата Европы

Дебютный матч волейбольного Евро против Белоруссии в Братиславе получился для россиянок легким по счету, но не по игре.

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Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы. Женщины. Группа D

Белоруссия — Россия — 0:3 (24:26, 16:25, 22:25).

Россия: Гончарова (17 очков), Воронкова (14), Парубец (12).

Женская волейбольная сборная, которая пережила столько лишений в нынешнем году, к чемпионату Европы подошла на подъеме. Лига наций, казалось, опустила нас на дно, какое не видал Жак-Ив Кусто. Однако по мере того, как отсутствовавшие лидеры команды возвращались в строй, игра становилась все более уверенной. В эпической битве с Кореей в Калининграде была вырвана путевка на Олимпиаду. Теперь на очереди европейское первенство и Кубок мира в Японии.

ЧЕ с соперниками на групповом этапе в виде Словакии, Германии, Испании, Швейцарии и Белоруссии отлично подходит для финального оформления выхода из пике. Основные матчи — в плей-офф. Туда теперь напрямую выходит 4 команды из четырех групп в Словакии, Турции, Польше и Венгрии. Причем все — в 1/8 финала (ранее победителю гарантировался четвертьфинал). Конкретно на чемпионате Европы как отдельном турнире россиянкам тоже есть за что отыгрываться. В 2017 году они стали лишь шестыми после двух подряд золотых медалей. Однако даже с Гончаровой, Фетисовой, Воронковой, выздоровевшей Старцевой россиянки не могли выиграть спокойно. Это уже как-то не по-нашему.

Поэтому и на этот раз, несмотря на счет 3:0, матч с середняком европейского волейбола, пусть и крепким, получился сумбурным. В первом сете белоруски неожиданно завладели инициативой, вели 7:3, затем даже 11:5. Но благодаря мощнейшему выступлению Ирины Воронковой России удалось предпринять рывок 7:0 и моментально поглотить убегавших соперниц. Однако соперницам удалось зацепиться в счете и вплоть до самых сетболов игра шла как на качелях. У белорусок солировала Анна Калиновская. В нервной концовке международный опыт россиянок все-таки сказался: из счета 22:23 они смогли сделать 26:24. Решающее очко взяла Наталия Гончарова.

Бенефис Воронковой

Вторая партия прошла на фоне деморализации наших соседей, которые понимали, что упустили верный шанс поставить под сомнение исход всей встречи. Воронкова продолжила разносить в пух и прах блок, ей активно помогала Фетисова. Однако в какой-то момент Воронкову как будто выключили — и оказалось, что заменить ее не так-то и просто. При абсолютно надежном счете 15:7 наши едва не допустили очередной концовки на тоненького, проиграв пять очков подряд. Вместо Ирины даже пришлось выпустить Лазареву, которая выправила ситуацию. Все-таки успехи белорусок в блоке были локальными. Все-таки и доводка, и сами атаки у них были менее вариативны, зато более медленны. Несколько раз белоруски буквально чудом в последний момент успевали подправить мяч вторым касанием так, что он из мертвого превращался в выигрышный. Но преимущество было слишком велико, подопечные Вадима Панкова нашли свой ритм — 25:16.

В третьем сете обреченности в действиях наших соперниц также видно не было. Они снова вышли вперед — 5:2. Россиянки бросились в погоню, Панков уже почти отчаянно говорил в тайм-аутах: «Ну вы играйте, а?».

Главные игры — через неделю

Заиграли. Хотя могли и опоздать. Счет в кульминации партии был 19:15 в пользу Белоруссии. Команда Петра Хилько, в которой немало как молодежи, так и знающих нашу суперлигу опытных спортсменок, поймала кураж. И снова выбивать его пришлось Воронковой, но начало положила прекрасной работой на блоке Ефимова. Ключевой эпизод произошел при счете 20:18, когда Воронкова еще и отработала в защите, буквально оторвав мяч от пола в прыжке. Через секунду наши добили соперниц блоком. В этом сете дело до дополнительных очков не дошло. 25:22 — и уверенная победа за 83 минуты. На счету Воронковой 14 очков, Гончаровой — 17, но по ценности Наталия точно уступает коллеге.

Которую, впрочем, не стоит переоценивать. Это только первый матч в группе, и он замечательно показал, что в ситуации неопределенности или мини-кризиса сборная способна проигрывать по пять-шесть очков подряд. С белорусками на результат это не повлияет — хотя было близко. В плей-офф этим будут пользоваться вдоль и поперек. Следующими соперниками наших будут швейцарки, с ними игра состоится 25 августа. Там все должно пройти спокойнее.

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