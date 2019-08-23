Воронкова устроила «расстрел». Россия победила на старте чемпионата Европы
Дебютный матч волейбольного Евро против Белоруссии в Братиславе получился для россиянок легким по счету, но не по игре.
Дебютный матч волейбольного Евро против Белоруссии в Братиславе получился для россиянок легким по счету, но не по игре.
Чемпионат Европы. Женщины. Группа D
Белоруссия — Россия — 0:3 (24:26, 16:25, 22:25).
Россия: Гончарова (17 очков), Воронкова (14), Парубец (12).
Женская волейбольная сборная, которая пережила столько лишений в нынешнем году, к чемпионату Европы подошла на подъеме. Лига наций, казалось, опустила нас на дно, какое не видал
ЧЕ с соперниками на групповом этапе в виде Словакии, Германии, Испании, Швейцарии и Белоруссии отлично подходит для финального оформления выхода из пике. Основные матчи — в
Поэтому и на этот раз, несмотря на счет 3:0, матч с середняком европейского волейбола, пусть и крепким, получился сумбурным. В первом сете белоруски неожиданно завладели инициативой, вели 7:3, затем даже 11:5. Но благодаря мощнейшему выступлению Ирины Воронковой России удалось предпринять рывок 7:0 и моментально поглотить убегавших соперниц. Однако соперницам удалось зацепиться в счете и вплоть до самых сетболов игра шла как на качелях. У белорусок солировала Анна Калиновская. В нервной концовке международный опыт россиянок
Вторая партия прошла на фоне деморализации наших соседей, которые понимали, что упустили верный шанс поставить под сомнение исход всей встречи. Воронкова продолжила разносить в пух и прах блок, ей активно помогала Фетисова. Однако в
В третьем сете обреченности в действиях наших соперниц также видно не было. Они снова вышли вперед — 5:2. Россиянки бросились в погоню, Панков уже почти отчаянно говорил в тайм-аутах: «Ну вы играйте, а?».
Заиграли. Хотя могли и опоздать. Счет в кульминации партии был 19:15 в пользу Белоруссии. Команда Петра Хилько, в которой немало как молодежи, так и знающих нашу суперлигу опытных спортсменок, поймала кураж. И снова выбивать его пришлось Воронковой, но начало положила прекрасной работой на блоке Ефимова. Ключевой эпизод произошел при счете 20:18, когда Воронкова еще и отработала в защите, буквально оторвав мяч от пола в прыжке. Через секунду наши добили соперниц блоком. В этом сете дело до дополнительных очков не дошло. 25:22 — и уверенная победа за 83 минуты. На счету Воронковой 14 очков, Гончаровой — 17, но по ценности Наталия точно уступает коллеге.
Которую, впрочем, не стоит переоценивать. Это только первый матч в группе, и он замечательно показал, что в ситуации неопределенности или