Белорусские волейболистки проиграли испанкам на чемпионате Европы
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение на предварительном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение на предварительном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке второго тура группы D в словацкой Братислае подопечные Петра Хилько уступили команде Испании со счетом 1:3 (22:25, 22:25, 25:15, 17:25).
Проиграв два стартовых сета, белоруски уверенно выиграли третью партию, но в четвертой испанки вновь оказались сильнее.
В стартовом матче белорусские волейболистки проиграли россиянкам с «сухим» счетом 0:3.