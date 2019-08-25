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25 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки проиграли испанкам на чемпионате Европы

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение на предварительном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В поединке второго тура группы D в словацкой Братислае подопечные Петра Хилько уступили команде Испании со счетом 1:3 (22:25, 22:25, 25:15, 17:25).

Проиграв два стартовых сета, белоруски уверенно выиграли третью партию, но в четвертой испанки вновь оказались сильнее.

В стартовом матче белорусские волейболистки проиграли россиянкам с «сухим» счетом 0:3.

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