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25 августа, источник: ТАСС

Российские волейболистки победили команду Швейцарии во втором матче чемпионата Европы

ТАСС, 25 августа. Женская сборная России обыграла команду Швейцарии во втором матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Братиславе.

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Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась со счетом 3−0 (28:26, 25:19, 25:9) в пользу россиянок. В другом матче группы D сборная Испании победила команду Белоруссии (3−1). В следующем матче 26 августа российские волейболистки встретятся со сборной Германии.

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В таблице группы сборные России, Германии и Словакии набрали по 6 очков, далее идут команды Испании (3), Белоруссии и Швейцарии (по 0).

Чемпионат Европы проходит в четырех городах — Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи (Польша). Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд. По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз (последний — в 2015 году), трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.

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