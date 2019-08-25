Российские волейболистки победили команду Швейцарии во втором матче чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась со счетом 3−0 (28:26, 25:19, 25:9) в пользу россиянок. В другом матче группы D сборная Испании победила команду Белоруссии (3−1). В следующем матче 26 августа российские волейболистки встретятся со сборной Германии.

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В таблице группы сборные России, Германии и Словакии набрали по 6 очков, далее идут команды Испании (3), Белоруссии и Швейцарии (по 0).

Чемпионат Европы проходит в четырех городах — Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи (Польша). Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд. По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.