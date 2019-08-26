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26 августа, источник: ТАСС

Российские волейболистки потерпели первое поражение на чемпионате Европы

ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Германии в матче третьего тура чемпионата Европы. Матчи группы D, в которой выступает российская команда, проходят в Братиславе.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11) в пользу немок. В четвертом туре россиянки сыграют с испанками, матч пройдет в среду, начало — 18:30 мск.

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После трех туров российская сборная занимает второе место, имея в активе 7 очков, на первом месте идет команда Германии (8 очков), на третьем — сборная Словакии (6 очков, два матча), на четвертом — команда Испании (3 очка), на пятом — команда Белоруссии (0 очков, два матча), на последнем — сборная Швейцарии (0 очков). Матч сборных Белоруссии и Словакии пройдет позднее в понедельник.

Чемпионат Европы проходит в четырех городах — Братиславе, Анкаре, Будапеште и польской Лодзи. Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.

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