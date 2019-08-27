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00:08 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки, ведя 2:0 по партиям, уступили словачкам на чемпионате Европы

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу потерпела третье подряд поражение на первом этапе чемпионата Европы в Братиславе, уступив команде Словакии 2:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После двух стартовых неудач белоруски были очень близки к победе над словачками, которые до этого одержали две виктории.

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Встречу с хозяйками турнира подопечные Петра Хилько начали отлично, выиграв две партии подряд с одинаковым счетом 25:22. Затем соперницы сумели выровнять положение, взяв два сета — 26:17 и 25:18, а затем и в решающей партии удача была на стороне словацкой сборной — 16:14. В первом туре белорусские волейболистки проиграли россиянкам — 0:3, а затем уступили испанкам — 1:3. У белорусской дружины остались лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.

В другом поединке 3-го тура предварительной группы С команда Германии в упорейшей борьбе переиграла российских спортсменок — 3:2.

Положение команд после трех туров: Словакия — 8 очков, Германия — 8, Россия — 7, Испания — 3, Беларусь — 1, Швейцария — 0.

В среду, 28 августа сборная Беларуси сыграет с Германией, а 29 августа проведет последний матч первого этапа с командой Швейцарии.

В 1/8 финала континентального первенства попадут по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.

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