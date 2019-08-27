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27 августа, источник: Спорт РИА Новости

ВФВ о пострадавшей волейболистке: Мы не имеем права разглашать детали

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Вероника Столбунова. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не имеет права разглашать детали относительно ситуации с пострадавшей в Анапе волейболисткой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВФВ.

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В понедельник вечером СУСК по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера) в отношении двух сотрудников ППС в Анапе, а региональный главк МВД — об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В релизе ведомства также говорилось, что решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел их непосредственных руководителей, а начальник ОМВД по Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Ранее в спортивно-учебно-оздоровительном центре «Волейград» сообщили РИА Новости, что пострадавшей от полицейских в Анапе оказалась волейболистка из Московской области, приехавшая на чемпионат России.

«Ведётся следствие. Детали мы не имеем права разглашать», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ВФВ.

Ранее в одном из анапских пабликов появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево полицейские застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им. По данным паблика, пострадавшая — волейболистка, впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.

Если вина анапских полицейских будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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