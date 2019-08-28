Российские волейболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:19, 25:22) в пользу россиянок. В заключительном, пятом матче группового этапа россиянки сыграют с представительницами Словакии в четверг.

Российская сборная занимает второе место в таблице, имея в активе 10 очков, на первом месте идет команда Германии (11 очков), на третьем — Словакии (8), на четвертом — Испании (5), на пятом — Белоруссии (1), на последнем — Швейцарии (1).

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Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф. Россиянки не опустятся ниже четвертого места в группе, тем самым они гарантировали себе место в 1/8 финала.