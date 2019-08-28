Белорусские волейболистки проиграли Германии на чемпионате Европы
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси потерпели четвертое поражение на чемпионате Европы в словацкой Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси потерпели четвертое поражение на чемпионате Европы в словацкой Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 4-го тура предварительной группы D белоруски уступили команде Германии в трех партиях — 0:3 (10:25, 15:25, 15:25).
До этого белорусские волейболистки проиграли россиянкам (0:3), испанкам (1:3) и словачкам (2:3). Подопечные Петра Хилько 29 августа проведут последний матч первого этапа чемпионата Европы с командой Швейцарии, которая так же, как и белорусская дружина, уже потеряла шансы на выход в
Положение команд: Германия — 14 очков (5 матчей), Россия — 10 (4), Словакия — 8 (4), Испания — 5 (5), Беларусь — 1 (4), Швейцария — 1 (4).
В 1/8 финала континентального первенства выходят по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.