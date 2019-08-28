Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.08
Ницца
Марсель
12
Футбол. Еврокубки
28.08
Славия Пр
ЧФР
10
Футбол. Еврокубки
28.08
Аякс
АПОЭЛ
20
Футбол. Еврокубки
28.08
Брюгге
ЛАСК
21
Футбол. Зарубежный
28.08
Лилль
Сент-Этьен
30
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линфилд
Все события
Фоторепортажи
48Эксклюзивное джерси Самедова, Тиль и Ларссон в огне и пиджак на трибуне: главные фото из Самары
10«Краснодар» остался без Лиги чемпионов
28 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки проиграли Германии на чемпионате Европы

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси потерпели четвертое поражение на чемпионате Европы в словацкой Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В матче 4-го тура предварительной группы D белоруски уступили команде Германии в трех партиях — 0:3 (10:25, 15:25, 15:25).

До этого белорусские волейболистки проиграли россиянкам (0:3), испанкам (1:3) и словачкам (2:3). Подопечные Петра Хилько 29 августа проведут последний матч первого этапа чемпионата Европы с командой Швейцарии, которая так же, как и белорусская дружина, уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

Положение команд: Германия — 14 очков (5 матчей), Россия — 10 (4), Словакия — 8 (4), Испания — 5 (5), Беларусь — 1 (4), Швейцария — 1 (4).

В 1/8 финала континентального первенства выходят по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.

 Надежда Бабкина стала выглядеть моложе супруга
Альбина Джанабаева рассекретила свою диету
Кто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Гид по жеребьевке ЛЧ
«Спартак» проведет решающий матч за выход в группу Лиги Европы
Сенсация Калинской, печаль Хачанова: что происходит на US Open
РФС удовлетворил жалобу Дмитрия Тарасова на «Локомотив»
Миру Поветкин: победа вернет боксера в борьбу за статусные пояса
«Ростов» объявил об уходе полузащитника в бельгийский клуб
Российские волейболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь