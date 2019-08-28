Белорусские волейболистки проиграли Германии на чемпионате Европы

До этого белорусские волейболистки проиграли россиянкам (0:3), испанкам (1:3) и словачкам (2:3). Подопечные Петра Хилько 29 августа проведут последний матч первого этапа чемпионата Европы с командой Швейцарии, которая так же, как и белорусская дружина, уже потеряла шансы на выход в плей-офф.