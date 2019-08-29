Российские волейболистки обыграли сборную Словакии в последнем матче группового этапа ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:9, 25:12) в пользу россиянок.

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Российская сборная заняла второе место в таблице (13 очков), на первом месте — команда Германии (14), на третьем — Словакии (8), на четвертом — Испании (5), на пятом — Белоруссии (1), на последнем — Швейцарии (1).

Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф. Россиянки гарантировали себе место в 1/8 финала за тур до окончания группового этапа. Соперник российских волейболисток определится позднее.