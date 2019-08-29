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29 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки уступили Швейцарии, завершив выступление на чемпионате Европы без единой победы

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси потерпели пятое поражение на чемпионате Европы в словацкой Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче 5-го тура предварительной группы D подопечные Петра Хилько уступили команде Швейцарии в четырех партиях — 1:3 (25:19, 18:25, 27:29, 21:25).

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Самой результативной в составе белорусской команды стала Анна Климец — на ее счету 21 очко.

Таким образом, на групповом этапе белорусские волейболистки потерпели пять поражений и заняли последнее место. До сегодняшней неудачи они уступили россиянкам (0:3), испанкам (1:3), словачкам (2:3) и немкам (0:3).

Положение команд в группе D: Германия — 14 очков, Россия — 13, Словакия — 8, Испания — 5, Швейцария — 4, Беларусь — 1.

В 1/8 финала континентального первенства выходят по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.

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