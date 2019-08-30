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30 августа, источник: Спорт-Экспресс

Где и с кем сыграет Россия в плей-офф Евро-2019

Чемпионат Европы запутали. Организаторам — неуд.

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Источник: Спорт-Экспресс

Согласно регламенту, две лучшие сборные группы D, в которой играла Россия, 1/8 финала проводят в Братиславе. Однако нашу команду, ставшую второй, едва не отправили в Лодзь.

Почему?

Дело в хитрой договоренности, согласно которой хозяева Евро-2019 при любых раскладах первый раунд плей-офф проводят дома. До позднего вечера четверга казалось, что Польша в своей группе останется третьей — и тогда России придется перебираться в Лодзь уже сегодня. Однако польки возьми, да хлопни в последнем матча группового этапа Италию. Из-за этого все в группе B перемешалось. Бельгийки упали на третье место, Польша поднялась на второе, а Италия по дополнительным показателям сохранила первое. Таким образом, вырисовалась очевидная накладка: в 1/8 финала друг на друга попадали Польша и Словакия. Обе — хозяйки турнира. Обе хотят следующий матч проводить дома. Но это, понятное дело, невозможно.

Кто виноват?

Безусловно, организаторы. Схема турнира получилась слишком запутанной и непонятной. А расклад, при котором Польша попадала на Словакию, вообще, судя по всему, не рассматривался даже в теории. В итоге переговоры по новой сетке турнира ушли за полночь. Лишь в 1:30 ночи (сегодняшней!) командам пришли официальные письма. Это, конечно, бардак. Сборные ложились спать, не зная, кому утром переезжать, а кому оставаться.

Чем все закончилось?

Рассматривались самые разные варианты. В итоге организаторы нашли компромисс. Правда, из-за него пришлось нарушить спортивный принцип. Словакию и Польшу оставили дома, но поменяли им соперников. В Лодзь вместе с Германией отправили Испанию — четвертую команду нашей группы. Которая такого поворота вообще не ожидала. Ведь по регламенту они должны были играть с победителем группы B — Италией. А итальянки сразятся в Братиславе со Словакией. Но организаторы посчитали, что такой расклад — меньшее из зол.

Стоп. Еще раз. Где и с кем играет Россия?

Если вдруг снова ничего не изменится, то 1 сентября — с Бельгией. В Братиславе. Переезжать пока никуда не нужно. А в четвертьфинале победитель нашей пары практически наверняка встретится с Италией — уж Словакию она обыграет точно. Матч пройдет в Лодзи.

Какие у нас шансы?

Бельгия — команда примерно такого же уровня, что и Германия, которой мы проиграли в группе. Победа над Польшей в Лодзи сама по себе о многом говорит. Так что, как минимум, просто не будет. С другой стороны, Россия набирает обороты. По именам и потенциалу наша сборная сильнее. И, если подопечные Вадима Панкова сыграют так же собранно и внимательно, как в последней игре, то шансы на четвертьфинал велики.

Что же касается Италии, то ее поражение от Польши нужно расценивать как посыл: даже эту сборную с неудержимой Паолой Эгону в составе обыгрывать реально.

Пары 1/8 финала чемпионата Европы

1 сентября

16.30 Россия — Бельгия
17.00 Голландия — Греция
18.00 Сербия — Румыния
19.00 Германия — Словения
19.00 Италия — Словакия
19.30 Азербайджан — Болгария
20.30 Турция — Хорватия
21.30 Польша — Испания.

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