Где и с кем сыграет Россия в плей-офф Евро-2019
Чемпионат Европы запутали. Организаторам — неуд.
Чемпионат Европы запутали. Организаторам — неуд.
Согласно регламенту, две лучшие сборные группы D, в которой играла Россия, 1/8 финала проводят в Братиславе. Однако нашу команду, ставшую второй, едва не отправили в Лодзь.
Дело в хитрой договоренности, согласно которой хозяева Евро-2019 при любых раскладах первый раунд
Безусловно, организаторы. Схема турнира получилась слишком запутанной и непонятной. А расклад, при котором Польша попадала на Словакию, вообще, судя по всему, не рассматривался даже в теории. В итоге переговоры по новой сетке турнира ушли за полночь. Лишь в 1:30 ночи (сегодняшней!) командам пришли официальные письма. Это, конечно, бардак. Сборные ложились спать, не зная, кому утром переезжать, а кому оставаться.
Рассматривались самые разные варианты. В итоге организаторы нашли компромисс. Правда,
Если вдруг снова ничего не изменится, то 1 сентября — с Бельгией. В Братиславе. Переезжать пока никуда не нужно. А в четвертьфинале победитель нашей пары практически наверняка встретится с Италией — уж Словакию она обыграет точно. Матч пройдет в Лодзи.
Бельгия — команда примерно такого же уровня, что и Германия, которой мы проиграли в группе. Победа над Польшей в Лодзи сама по себе о многом говорит. Так что, как минимум, просто не будет. С другой стороны, Россия набирает обороты. По именам и потенциалу наша сборная сильнее. И, если подопечные Вадима Панкова сыграют так же собранно и внимательно, как в последней игре, то шансы на четвертьфинал велики.
Что же касается Италии, то ее поражение от Польши нужно расценивать как посыл: даже эту сборную с неудержимой Паолой Эгону в составе обыгрывать реально.
Пары 1/8 финала чемпионата Европы
1 сентября
16.30 Россия — Бельгия
17.00 Голландия — Греция
18.00 Сербия — Румыния
19.00 Германия — Словения
19.00 Италия — Словакия
19.30 Азербайджан — Болгария
20.30 Турция — Хорватия
21.30 Польша — Испания.