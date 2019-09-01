Российские волейболистки вышли в ¼ финала чемпионата Европы

Матч завершился со счетом 3−1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22) в пользу россиянок. В четвертьфинале российские волейболистки сыграют с победителем встречи между командами Италии и Словакии, которая состоится позднее в воскресенье. Четвертьфинальный матч с участием сборной России состоится в среду.

На групповом этапе российские волейболистки заняли второе место, обыграв команды Белоруссии, Швейцарии, Испании и Словакии и уступив команде Германии. В соревнованиях принимали участие 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф.