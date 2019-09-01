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1 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Бельгия отыграна! Но Россию все еще штормит

В четвертьфинале чемпионата Европы наши девушки сыграют с Италией.

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Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала

Россия — Бельгия — 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

Россия: Гончарова (30), Парубец (17), Королева (10), Курило (7), Ефимова (5), Романова (4), Воронкова (1).

Бельгия: ван Гестель (16), Херботс (15), Гробелна (12).

От этого матча можно было ожидать чего угодно. Дело не в том, что Бельгия — с запасом сильнейшая из команд, попавших в плей-офф с третьего место в группе. И не в том, что в матчах на вылет принципиально другой уровень давления.

Основная причина — непредсказуемость российской сборной. Команда по большому счету сама не знает, чего от себя ждать. Она легко может отдать выигранную партию (яркий пример — матч Лиги наций с США), а может перевернуть вчистую проигранный матч (игра с Кореей в олимпийском отборе). Может мучиться с отсталой по волейбольным меркам Швейцарией, а может разгромить находящуюся на пике Словакию в Братиславе.

Такая алогичность — находка для нейтральных болельщиков. Или любителей острых ощущений — эта команда может выиграть, может проиграть, но скучно с ней не будет точно. А вот Вадим Панков, очевидно, хотел бы большей стабильности и спокойствия. Он сейчас — как пилот, пытающийся управлять самолетом в условиях жесткой турбулентности. Сколько еще она будет продолжаться, не знает никто. Остается терпеть и гнуть свою линию в надежде на ясное небо впереди.

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Романова и Курило — сдюжили

При всем уважении к Бельгии, вопрос ставился так: выиграет ли Россия матч или проиграет? Все зависело именно от нашей команды. Сыграют столь же собранно, как в предыдущем матче, — привет четвертьфинал. Начнут чудить — вероятно повторение качелей с Германией.

Бельгийки совсем неплохи. Молодая, но хорошо обученная команда. Старается играть быстро, вариативно. Они обыграли полек в Лодзе. В Лиге наций-2019 побеждали Турцию, Италию, Нидерланды и Сербию. Есть явный лидер атак — 19-летняя Бритт Херботс. Ей прочат огромное будущее. По итогам группового этапа она — лучший бомбардир Евро.

Однако с позиции силы, несмотря ни на что, играла именно Россия.

Первый сет проходил в привычном для нашей команды стиле. Сначала повели. Потом провалились в одной расстановке. Причем сразу на «минус» шесть — 6:12. Абсолютно ничего не получалось у Ирины Воронковой. Панкову пришлось выпускать вместо нее Курило и заодно менять связку. И если Маргарита вошла в игру хорошо, то Романова — просто блестяще. Татьяна трижды за партию подала на вылет! Что еще важнее, она нашла контакт с главной ударной силой России — Гончаровой. Наталия за сет настреляла 10 очков!

Это во многом и предопределило его судьбу. У Херботс, для сравнения, было пять.

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Не злите Гончарову!

Во втором сете бельгийки были просто сметены. С самого начала команда Панкова вела три-четыре мяча. А ближе к середине просто прибила атаку соперниц — каждый мяч цеплялся либо блоком, либо принимался в защите. Вот так бы почаще!

Херботс и ко были в полнейшей прострации. Итоговые 25:15, исходя из хода игры, еще не худший расклад для Бельгии.

Но наша волейбольная сборная не была бы собой, если бы спокойно довела дело до 3:0. К концовке сета команды подошли на равных, а потом началось — то ошибки на не самых сложных подачах, то касания сетки. Подумали, что соперник отдаст партию сам?

Пришлось играть четвертый сет. Благо, в нем сразу же взяли быка за рога — 4:0. Только было бельгийки стали подтягиваться, как Гончарова мощнейшим ударом обозначила, кто здесь главный — мяч, после ее атаки, от рук бельгийки улетел в шары, висящие под потолком. «Впервые вижу подобное в этом зале», — восхищенно признался диктор. Наталия провела просто шикарный матч. Так собираться на решающие игры — это особенно ценное качество.

Когда повели 16:10, казалось, что это уже точно победа. Но всего пару минут — и вот уже всего 18:17. Снова вышла Воронкова, но сегодня был явно не день Ирины.

При 22:21 Панков вернул Курило — и Марго тут же забила из очень непростой ситуации. В дальнейшем, к счастью, обошлось без сюрпризов. Довели дело до логичной победы.

Россия переезжает в Лодзь, где в четвертьфинале встретится с Италией. Вы же не думаете, что в 1/8 она проиграет Словакии?

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