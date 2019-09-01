Волейболистки сборной России сыграют с итальянками в четвертьфинале ЧЕ
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Женская сборная Италии по волейболу обыграла команду Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы, проходящего в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Женская сборная Италии по волейболу обыграла команду Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы, проходящего в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.
Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:23, 25:20).
В четвертьфинале сборная Италии встретится с командой России, матч пройдет 4 сентября в Польше.