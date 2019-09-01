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1 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборной России сыграют с итальянками в четвертьфинале ЧЕ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Женская сборная Италии по волейболу обыграла команду Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы, проходящего в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:23, 25:20).

В четвертьфинале сборная Италии встретится с командой России, матч пройдет 4 сентября в Польше.

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