Волейболистки сборных Турции, Болгарии и Германии пробились в ¼ финала ЧЕ
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Волейболистки сборных Турции, Болгарии и Германии пробились в ¼ финала чемпионата Европы, который проходит в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Волейболистки сборных Турции, Болгарии и Германии пробились в ¼ финала чемпионата Европы, который проходит в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.
Сборная Турции в матче 1/8 финала переиграла команду Хорватии со счетом 3−2 (26:24, 18:25, 31:33, 25:22, 16:14).
Сборная Болгарии, в свою очередь, обыграла команду Азербайджана со счетом 3−0 (25:12, 25, 23, 25:20).
Сборная Германии нанесла поражение команде Словении — 3−0 (25:21, 25:15, 25:20).