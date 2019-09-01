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1 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборных Турции, Болгарии и Германии пробились в ¼ финала ЧЕ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Волейболистки сборных Турции, Болгарии и Германии пробились в ¼ финала чемпионата Европы, который проходит в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

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Сборная Турции в матче 1/8 финала переиграла команду Хорватии со счетом 3−2 (26:24, 18:25, 31:33, 25:22, 16:14).

Сборная Болгарии, в свою очередь, обыграла команду Азербайджана со счетом 3−0 (25:12, 25, 23, 25:20).

Сборная Германии нанесла поражение команде Словении — 3−0 (25:21, 25:15, 25:20).

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