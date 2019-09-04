Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса»

Источник: Спорт РИА Новости

Финский специалист по собственной инициативе расторг контракт с «Кузбассом», который был рассчитан до конца сезона-2021/22.

В августе украинский блокирующий кемеровского клуба Дмитрий Пашицкий на своей странице в Instagram сообщил, что Саммелвуо продолжит карьеру в петербургском «Зените».