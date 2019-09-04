Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса»
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возглавляющий мужскую сборную России по волейболу Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса», сообщается на официальном сайте кемеровской команды.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возглавляющий мужскую сборную России по волейболу Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса», сообщается на официальном сайте кемеровской команды.
Финский специалист по собственной инициативе расторг контракт с «Кузбассом», который был рассчитан до конца сезона-2021/22.
В августе украинский блокирующий кемеровского клуба Дмитрий Пашицкий на своей странице в Instagram сообщил, что Саммелвуо продолжит карьеру в петербургском «Зените».
Саммелвуо возглавил «Кузбасс» перед стартом сезона-2016/17 и завоевал с кемеровской командой серебряные медали Кубка России (2017) и впервые в истории клуба стал чемпионом страны. Кроме того, под руководством финского специалиста «Кузбасс» дошел до полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).