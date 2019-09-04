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10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса»

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возглавляющий мужскую сборную России по волейболу Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса», сообщается на официальном сайте кемеровской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Финский специалист по собственной инициативе расторг контракт с «Кузбассом», который был рассчитан до конца сезона-2021/22.

В августе украинский блокирующий кемеровского клуба Дмитрий Пашицкий на своей странице в Instagram сообщил, что Саммелвуо продолжит карьеру в петербургском «Зените».

Саммелвуо возглавил «Кузбасс» перед стартом сезона-2016/17 и завоевал с кемеровской командой серебряные медали Кубка России (2017) и впервые в истории клуба стал чемпионом страны. Кроме того, под руководством финского специалиста «Кузбасс» дошел до полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).

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