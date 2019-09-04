Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит»
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит» из
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит» из
Саммелвуо с 2016 года был главным тренером кемеровского «Кузбасса», его контракт с клубом действовал до конца сезона-2021/22. 4 сентября «Кузбасс» объявил об уходе финского специалиста с поста главного тренера. В прошлом сезоне Саммелвуо привел кемеровскую команду к победе в чемпионате России.
В марте 2019 года финский специалист возглавил сборную России, с которой выиграл в текущем сезоне Лигу наций и квалификационный турнир на Олимпиаду-2020 в Токио.