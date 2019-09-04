Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит»

Саммелвуо с 2016 года был главным тренером кемеровского «Кузбасса», его контракт с клубом действовал до конца сезона-2021/22. 4 сентября «Кузбасс» объявил об уходе финского специалиста с поста главного тренера. В прошлом сезоне Саммелвуо привел кемеровскую команду к победе в чемпионате России.