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5 сентября, источник: ТАСС

Российские волейболистки уступили итальянкам в матче ¼ финала чемпионата Европы

ТАСС, 4 сентября. Женская сборная России по волейболу уступила команде Италии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла в польской Лодзи.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянки проиграли со счетом 1−3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25). В полуфинале итальянки сыграют со сборной Сербии, которая ранее в среду оказалась сильнее команды Болгарии (3−0). Полуфинальный поединок пройдет в Анкаре в субботу.

Еще одним полуфиналистом стала команда Турции, переигравшая голландок (3−0). В матче ½ финала она сыграет с победителем поединка между сборными Польши и Германии, который состоится позднее в среду.

На групповом этапе российские волейболистки заняли второе место, обыграв команды Белоруссии, Швейцарии, Испании и Словакии и уступив команде Германии. В матче 1/8 финала россиянки оказались сильнее команды Бельгии (3−1).

В соревнованиях принимали участие 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки, а россиянки завершили выступление на стадии ¼ финала.

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