Российские волейболистки уступили итальянкам в матче ¼ финала чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Россиянки проиграли со счетом 1−3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25). В полуфинале итальянки сыграют со сборной Сербии, которая ранее в среду оказалась сильнее команды Болгарии (3−0). Полуфинальный поединок пройдет в Анкаре в субботу.

Еще одним полуфиналистом стала команда Турции, переигравшая голландок (3−0). В матче ½ финала она сыграет с победителем поединка между сборными Польши и Германии, который состоится позднее в среду.

На групповом этапе российские волейболистки заняли второе место, обыграв команды Белоруссии, Швейцарии, Испании и Словакии и уступив команде Германии. В матче 1/8 финала россиянки оказались сильнее команды Бельгии (3−1).

В соревнованиях принимали участие 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф.