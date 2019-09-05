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5 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Красильников и Стояновский вышли в плей-офф на этапе Мирового тура

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили катарский дуэт Шериф Юнус/Ахмед Тиджан на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Риме.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы C, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2−0 (21:17, 21:14) в пользу россиян.

Красильников/Стояновский вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.

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