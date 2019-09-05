Красильников и Стояновский вышли в плей-офф на этапе Мирового тура
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили катарский дуэт Шериф Юнус/Ахмед Тиджан на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Риме.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили катарский дуэт Шериф Юнус/Ахмед Тиджан на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Риме.
Встреча группы C, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2−0 (21:17, 21:14) в пользу россиян.
Красильников/Стояновский вышли в