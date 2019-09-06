Волейболистки сборной Беларуси победили Таиланд на старте юниорского чемпионата мира
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки победно стартовали на юниорском чемпионате мира (U-18) в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки победно стартовали на юниорском чемпионате мира (U-18) в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче предварительной группы С белоруски переиграли на
Подопечные Дмитрия Кота долгое время уступали соперницам, однако тренерский штаб вовремя произвел перестановки в составе, добившись преимущества на подаче и блоке. Самой результативной в белорусской сборной стала капитан команды Ксения Лебедкина, заработавшая 17 очков.
Второй матч в группе белорусская команда проведет сегодня с Румынией. 7 августа белоруски сыграют с российскими сверстницами, а завершат выступление 8 сентября матчем с Аргентиной. Четыре лучшие команды в каждой из четырех групп выйдут в
Юниорский чемпионат мира по волейболу проходит в египетских городах Каире и Эсмаилии. Победитель и призеры турнира определятся 14 сентября.