Волейболистки сборной Беларуси победили Таиланд на старте юниорского чемпионата мира

В первом матче предварительной группы С белоруски переиграли на тай-б рейке команду Таиланда — 3:2 (19:25, 28:26, 20:25, 25:22, 15:11).

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Подопечные Дмитрия Кота долгое время уступали соперницам, однако тренерский штаб вовремя произвел перестановки в составе, добившись преимущества на подаче и блоке. Самой результативной в белорусской сборной стала капитан команды Ксения Лебедкина, заработавшая 17 очков.

Второй матч в группе белорусская команда проведет сегодня с Румынией. 7 августа белоруски сыграют с российскими сверстницами, а завершат выступление 8 сентября матчем с Аргентиной. Четыре лучшие команды в каждой из четырех групп выйдут в плей-офф мирового форума.