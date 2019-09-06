Мужская сборная Беларуси по волейболу уступила Эстонии и Болгарии на турнире в Таллине

Подопечные Виктора Бекши встречались с командами Эстонии и Болгарии, уступив в обоих поединках с одинаковым счетом 1:3. Состязания носили товарищеский характер и стали для белорусов контрольными накануне участия в финальной стадии чемпионата Европы. В ходе подготовки к главному старту сезона мужская сборная Беларуси выиграла серебряные медали «Золотой Евролиги», заняла третье место в розыгрыше «Кубка Претендентов» и второе место на турнире в Запорожье.