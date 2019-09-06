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14:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Все россиянки завершили выступление в Финале Мирового тура

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Все российские пары завершили выступление в женском турнире Финала Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Риме.

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Источник: РИА "Новости"

Последней борьбу за медали закончил дуэт Евгения Уколова/Екатерина Бирлова, который в заключительном матче группы H уступил итальянкам Марте Менегатти и Виктории Орси Тот — 16:21, 17:21.

Уколова и Бирлова заняли последнее место в группе. Ранее также лишились шансов на продолжение борьбы российские пары Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Мария Бочарова/Мария Воронина.

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