Все россиянки завершили выступление в Финале Мирового тура
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Все российские пары завершили выступление в женском турнире Финала Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Риме.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Все российские пары завершили выступление в женском турнире Финала Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Риме.
Последней борьбу за медали закончил дуэт Евгения Уколова/Екатерина Бирлова, который в заключительном матче группы H уступил итальянкам Марте Менегатти и Виктории Орси Тот — 16:21, 17:21.
Уколова и Бирлова заняли последнее место в группе. Ранее также лишились шансов на продолжение борьбы российские пары Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Мария Бочарова/Мария Воронина.