Все россиянки завершили выступление в Финале Мирового тура

Все россиянки завершили выступление в Финале Мирового тура

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Все российские пары завершили выступление в женском турнире Финала Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Риме.