Семенов и Лешуков вышли в плей-офф финала Мирового тура по пляжному волейболу

Источник: РИА "Новости"

Во втором матче группы С россияне оказались сильнее итальянцев Якоба Виндиша и Самуэле Коттафавы (21:17, 21:17). Во встрече группы D россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив обыграли норвежцев Хендрика Мола и Матиаса Бернтсена со счетом 21:18, 22:20. Обе российские пары сыграют в 1/16 финала турнира. Матчи пройдут позже в пятницу.

В женском турнире россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина уступили немкам Лауре Людвиг и Маргарете Козух (14:21, 20:22) в матче группы D. В группе Н Евгения Уколова и Екатерина Бирлова проиграли итальянкам Марте Менегатти и Виктории Орси Тот (16:21, 17:21). В группе С Ксения Дабижа и Дарья Рудых оказались слабее голландок Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк (14:21, 18:21). Все три российские пары завершили выступление на турнире.

В четверг чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский напрямую вышли в 1/8 финала.