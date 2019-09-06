Лямин и Мыськив не сумели выйти в 1/8 финала Мирового тура по пляжному волейболу
ТАСС, 6 сентября. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив уступили голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену в матче первого круга
ТАСС, 6 сентября. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив уступили голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену в матче первого круга
Встреча завершилась со счетом 18:21, 21:18, 15:13 в пользу голландского дуэта. Позднее в пятницу в первом круге
В женской части турнира российские пары не сумели пробиться в стадию
В турнире принимают участие по 32 мужские и женские пары. Призовой фонд турнира составляет $400 тыс. Соревнования завершатся 8 сентября.